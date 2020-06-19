Использовать пандемию поводом к сокращению госштатов предложил сенат Казахстана

В сенат парламента Казахстана правительство республики представило отчёт об исполнении государственного бюджета. В ходе совместного заседания 18 июня, спикер сената Маулен Ашимбаев, используя пандемию как повод, выдвинул предложение пересмотреть расходы и оптимизировать численность промежуточных госслужащих, отметив, что такую задачу ранее инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает МИР 24 ».

Напомним, что президент указал на целесообразность в период до 2024 года сократить число сотрудников госструктур и штата национальных компаний на 25%. В данном случае это не означает, что начнутся повальные увольнения, чиновникам предлагается «съехать» на дистанционный режим работы. А это в свою очередь сократит расходы на аренду помещений, содержание зданий и транспортных единиц.

Предлагая экономию государственных средств, Ашимбаев указал на области, не имеющие в нынешнее время особого стратегического значения. В частности, были названы консалтинговые и исследовательские офисы. За прошлый год по бюджетному трафику, на эти услуги было потрачено ни много, ни мало — 43 миллиарда тенге. Причем эффект от этих вложений довольно сомнительный, подчеркнул спикер.

В этом контексте, председатель сената предложил отталкиваться от пандемии и экономического кризиса в качестве, продиктованного жизнью повода. Сенатор считает разумным, перекроить текущие госрасходы, а освободившиеся средства делегировать на цели развития, повышение качества жизни казахстанцев и на другие актуальные адреса.