В ФСБ заявили, что задержали украинца, который с документами переплывал залив в Крым

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании украинца в оккупированном Крыму. Житель Запорожья якобы пытался вручную переплыть залив Сиваш, чтобы попасть на оккупированную территорию, а с нее – в Россию.

О задержании украинца сообщила Федеральная служба безопасности России, которая во время оккупации работает и в Крыму, сообщает 24 канал.

Правда, у сообщения ФСБ есть несколько сомнительных моментов. Прежде всего, согласно сообщению, мужчина пытался переплыть Сиваш, а когда его поймали силовики, сразу же продемонстрировал им украинский паспорт. Наличие паспорта довольно странное для человека, решившего поплавать.

Затока Сиваш: карта











Еще одним интересным моментом является то, что конечным местом маршрута был не украинский Крым, а Пермский край России. Сам же парень ехал туда из Запорожья.

Просто для сравнения – расстояние от Запорожья до Перми составляет чуть больше 2 тысяч 250 километров. Если же делать это, например через Симферополь, тогда расстояние составит аж 3 тысячи 200 километров. Неплохо так сократил путь.

О парне, кроме того, что он из Запорожья, известно также, что ему 33 года, а в Пермский край он якобы ехал к друзьям. Пока его задержали на 48 часов.

Дорога из Запорожья в Пермь: карта