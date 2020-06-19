Минимализм и акцент на цветах – дизайн экологичного дома из Вьетнама – фото

Земельный участок, на котором стоит дом имеет размер всего 5 на 20 метров, сообщает Archdaily.
Из-за засушливого климата и небольшого количества дождей архитекторы решили создать естественную систему вентиляции дома, где воздух свободно циркулирует сквозь все здание. Также важную роль в вентиляции играют деревья, которыми обсажено жилье.
Вход в здание засажен деревьями / Фото Archdaily
Здание имеет четкое зонирование, которое позволяет преодолеть основную проблему большинства помещений – небольшое пространство. Интерьер здесь выполнен в светлых тонах, а одна из стен обложена серой плиткой с национальными вьетнамскими узорами.
Предметы в гостиных и других помещениях сделаны на основе традиционного стиля местных жителей. Например, оболочка люстры здесь напоминает старую птичью клетку.
Вид из окон тоже закрывает лес / Фото Archdaily
Как результат, получился дом с современными образами и функциями, но с привязкой к прошлому,
– рассказали дизайнеры.
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