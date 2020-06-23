 Важен ли мужчине женский оргазм?

Важно ли повару, чтобы его еда была вкусная? Важно ли художнику, чтобы люди получили эстетическое удовольствие от его творчества? Конечно же в обоих случаях ответ «да»!



Для большинства мужчин женский оргазм – это показатель их мужественности, превосходства и того, что он состоялся в постели как мужчина. Когда мужчина видит, что девушка с ним извивается, стонет и кончает, он понимает, то он молодец и чувствует себя в этот момент на вершине.



Девушка, которая не кончает, не вдохновляет своего мужчину. Он начинает сомневаться в себе, чувствовать ущемленным и начинает волноваться, что его девушка его не любит, не хочет и не возбуждается от него. Мужчина начинает уходить «в себя», и достать его оттуда может быть очень трудно.



Поэтому для девушки очень важно развивать свою чувствительность и оргазмичность не только ради себя, но и для наших мужчин. Секс – это обмен энергией. Именно во время оргазма женщина наполняет мужчину энергией и наполняется ею сама. Как ни крути, но это лучшее, что может случиться с вами в постели!



