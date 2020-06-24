Неудобные вопросы о сексе.
- 24.06.2020, 23:59,
- Развлечения » Медицина
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Источник:FMG NEWS
Сегодня учимся говорить о сексе!
А именно отвечать на неудобные вопросы и подбирать нужные фразы к ситуации.
А теперь разбор популярных фраз и ситуаций...
- С кем сравниваешь? Где ты этому научилась? Вопросы о предыдущем опыте могут быть совершенно разными, часто абсурдными. Что отвечать?
-- Разрядите обстановку фразой "На специальный тренинг сходила/видео обучающее посмотрела, чтобы тебя порадовать"
-- Если допрос продолжается, то пора отстоять свои границы "Мне не нравится твой допрос и я не собираюсь обсуждать с тобой свою прошлую личную жизнь. У меня есть принцип - не вспоминать бывших и, тем более, не сравнивать! И я бы не хотела, чтобы ты мне рассказывал о своих бывших и сравнивал с ними. Мне это было бы неприятно. Тебе, думаю тоже".
- Как сказать, что не хочу секса?
-- Перенесите ответственность с головы на тело, и наоборот: "Телом я тебя очень хочу, но голова забита другими мыслями, давай... (и дальше ваше предложение в виде орального секса, массажа или переноса секса на завтра). Или "Я тебя очень хочу, но мое тело не реагирует. Мне так часто секс не нужен. У меня просто не будет реакции, возбуждения, оргазма... Это то же самое, что ты бы пытался ввести в меня не стоящий член. Не получится".
- Мне так не нравится, мне больно и тд.
-- Вместо того, чтобы говорить о том, что вам не нравится, объясните, как вам нравится! Вместо критики предложите альтернативный вариант. "Я хочу попробовать вот так/ Вот так мне приятнее/ Давай не так быстро, медленнее я чувствую каждый миллиметр твоего члена и больше наслаждаюсь/ Не так глубоко, он у тебя такооой большой"
Сплошная похвала и позитив.
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