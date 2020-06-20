Гусейна Гасанова задержали в Москве.
Источник:FMG NEWS
Блогера достали прямо из салона его нового "Роллс-Ройса Куллинан" на Большой Дорогомиловской. Машина находилась в розыске из-за долгов бородача (на эту тачку он повесил номера со своей "Ламборджини").
Сейчас его везут в отдел, где будут кумекать. При этом 9 июня Гасанова лишили прав — завтра он должен был сдать водительское удостоверение.
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