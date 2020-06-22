Бердымухамедов поздравил космонавта РФ Олега Кононенко с днём рождения

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 21 июня направил поздравительное письмо космонавту Олегу Кононенко по случаю дня рождения. Он пожелал командиру отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» долгих лет жизни и успехов в работе, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов выделил тот факт, что Кононенко — значимая фигура в мировой космонавтике. Его достижения вдохновляют людей, в частности молодёжь, по всему миру, добавил президент. Кроме того, лидер страны отметил, что граждане Туркменистана преисполнены чувством гордости за своего соотечественника.

Бердымухамедов пожелал Кононенко крепкого здоровья и благополучия в семейной жизни. Глава государства также выразил уверенность в дальнейших успехах инструктора-космонавта-испытателя.

Напомним, что Кононенко родился в Туркменской ССР в городе Чарджоу (Туркменабат) в 1964 году. Сейчас он является 473-м космонавтом мира и 102-м космонавтом РФ. Он также является Героем Российской Федерации (с 2009 года) и Героем Туркменистана.

Последнее звание было присвоено Кононенко 25 сентября 2019 года по распоряжению президента страны.

В декабре 2018 года в канун Нового года, будучи на борту МКС, российский космонавт в ходе видео-поздравления продемонстрировал флаг Туркменистана и книгу Бердымухамедова «Туркменистан — сердце Великого Шёлкового пути».