В Узбекистане вновь обновили список красных, жёлтых и зелёных зон

Сообщается, что зелёные зоны заражения остались без изменения, в них входят Андижанская, Джизакская и Ферганская области.
К тому же, в Ташкенте изменений нет, так как, все 11 районов столицы остались в жёлтой карантинной зоне заражения, зелёной и красной категории нет.
Оперштаб также отметила, что в Ташобласти в красный уровень вошли город Чирчик, а также Бекабадский, Зангиатинский, Кибрайский, Пскентский, Уртачирчикский, Янгиюльский и Ташкентский районы. В жёлтую категорию – Бекабад и Янгиюль, а также Аккурганский, Бостанлыкский, Паркентский, Чиназский и Юкоричирчикский районы, все оставшиеся районы и города вошли в зелёную зону заражения.
В Кашкадарьинской области в красную зону заражения вошли Чиракчинский, Китабский и Мубарекский районы. В зелёную – все остальные города и районы.
В Навоийской области в красную зону заражения входит город Зарафшан, в желтую – город Навои. В зелёную остальные города и районы области.
В Наманганской области в красную категорию вошли город Наманган, а также Касансайский, Наманганский, Папский, Туракурганский, Учкурганский, Янгикурганский и Чустский районы. В зелёную все остальные районы и города области.
В Сырдарьинской области в красную зону заражения вошёл Хавастский район. В зелёную, все остальные города и районы области.
В Самаркандской области в красную зону заражения вошёл Ургутский район. В жёлтой зоне находятся города Каттакурган, Самарканд, а также районы Самаркандский, Тайлакский и Пайарыкский. В зелёную зону заражения вошли все остальные районы области.
В Хорезмской области в красную зону заражения вошли город Ургенч и Ханкинский район. В жёлтую – Ургенчский и Хазараспский районы. Все остальные города и районы области на зелёном уровне.
В Каракалпакстане в красную зону вошли Кунградский и Ходжейлинский районы, а в зелёную категорию все остальные районы.
В Бухарской области в красную зону вошли Шафирканский, Гиждуванский и Вабкентский районы, остальные в зелёном уровне.
Добавим, что оперштаб пересматривал список цветовых зон заражения 13 июня.
Напомним, что с начала мая в Узбекистане действуют разные уровни карантина, в областях, где инфекция не была выявлена или пациенты полностью выздоровели, — «зелёный» уровень, там, где за последние 14 дней вирус не был обнаружен, но остаются больные, — «жёлтый», где фиксируются случаи инфицирования, — «красный».