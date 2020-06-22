В Узбекистане вновь обновили список красных, жёлтых и зелёных зон

Список красных, жёлтых и зелёных карантинных зон районов и городов был составлен 20 июня и стал доступен только сегодня. Об этом FMG.NEWS сообщили

Сообщается, что зелёные зоны заражения остались без изменения, в них входят Андижанская, Джизакская и Ферганская области.

К тому же, в Ташкенте изменений нет, так как, все 11 районов столицы остались в жёлтой карантинной зоне заражения, зелёной и красной категории нет.

Оперштаб также отметила, что в Ташобласти в красный уровень вошли город Чирчик, а также Бекабадский, Зангиатинский, Кибрайский, Пскентский, Уртачирчикский, Янгиюльский и Ташкентский районы. В жёлтую категорию – Бекабад и Янгиюль, а также Аккурганский, Бостанлыкский, Паркентский, Чиназский и Юкоричирчикский районы, все оставшиеся районы и города вошли в зелёную зону заражения.

В Кашкадарьинской области в красную зону заражения вошли Чиракчинский, Китабский и Мубарекский районы. В зелёную – все остальные города и районы.

В Навоийской области в красную зону заражения входит город Зарафшан, в желтую – город Навои. В зелёную остальные города и районы области.

В Наманганской области в красную категорию вошли город Наманган, а также Касансайский, Наманганский, Папский, Туракурганский, Учкурганский, Янгикурганский и Чустский районы. В зелёную все остальные районы и города области.

В Сырдарьинской области в красную зону заражения вошёл Хавастский район. В зелёную, все остальные города и районы области.

В Самаркандской области в красную зону заражения вошёл Ургутский район. В жёлтой зоне находятся города Каттакурган, Самарканд, а также районы Самаркандский, Тайлакский и Пайарыкский. В зелёную зону заражения вошли все остальные районы области.

В Хорезмской области в красную зону заражения вошли город Ургенч и Ханкинский район. В жёлтую – Ургенчский и Хазараспский районы. Все остальные города и районы области на зелёном уровне.

В Каракалпакстане в красную зону вошли Кунградский и Ходжейлинский районы, а в зелёную категорию все остальные районы.

В Бухарской области в красную зону вошли Шафирканский, Гиждуванский и Вабкентский районы, остальные в зелёном уровне.

Добавим, что оперштаб пересматривал список цветовых зон заражения 13 июня.

Напомним, что с начала мая в Узбекистане действуют разные уровни карантина, в областях, где инфекция не была выявлена или пациенты полностью выздоровели, — «зелёный» уровень, там, где за последние 14 дней вирус не был обнаружен, но остаются больные, — «жёлтый», где фиксируются случаи инфицирования, — «красный».