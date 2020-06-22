В Киргизии собираются построить палаточный городок для инфицированных ковид-19

Баатырбеков отметил, что с учётом ежедневного увеличения заражённых коронавирусной эпидемией лиц, во всех медучреждениях республики увеличивают количество мест для пациентов.
На сегодняшний день, на территории бывшей авиабазы Ганси имеются несколько готовых корпусов, в которых можно разместить достаточное количество людей с подтверждённым диагнозом пандемии.
По словам заместителя председателя кабинета министров, в блоках есть все необходимые условия для эффективного лечения и пребывания пациентов.
Также, первый вице-премьер указал на важность соблюдения санитарных правил сотрудниками, которые обслуживают карантинные зоны.