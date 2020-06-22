Инфекционист рассказала о тяжёлой ситуации в клиническом центре Нур-Султана

Сотрудник столичного управления здравоохранения Казахстана Сауле Атыгаева 22 июня выступила в эфире телеканала « Хабар ». Главный инфекционист поведала о крайне сложной ситуации в реанимационном отделении городского инфекционного клинического центра.

Атыгаева рассказала, что уже пятый месяц ординаторский и младший состав, практически никуда не отлучаясь находится на работе. С того времени стационар ни разу не оставался полупустым. В последнюю неделю в срочное отделение больницы случился интенсивный наплыв пациентов, мы увидели не только большое количество заболевших людей, но и большое количество пациентов с тяжелыми стадиями заболевания, заявила врач.

— В настоящее время, здесь находится огромная масса пациентов с острой дыхательной недостаточностью, то есть те, кому нужна кислородная поддержка, а наша реанимация заполнена почти до отказа, — сказала специалист.

В этой связи, она призвала всех без исключения граждан поберечь себя, своих близких и окружающих людей.

— Я смотрю на тяжелобольных, у них острый дефицит кислорода, они задыхаются. Я работаю в системе 28 лет, но такого ужаса никогда не видела, люди так просто уходят из жизни, только из-за того, что не утруждаются серьёзно задуматься об элементарных мерах самосохранения. Открыто гуляют на улице, ходят в гости, заражают друг друга. Осуждаем, говорим «итальянский сценарий», но это так, — не сдерживая слёз, заявила доктор.

Сауле Атыгаева отметила, что пропускать эту трагедию через личную призму, даётся очень тяжело. Действующий лечебный коллектив сидит на антидепрессантах, иначе не получается, добавила эпидемиолог, и ещё раз призвала казахстанцев, проявлять сознательность к себе, и по отношению к медикам.