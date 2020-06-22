В Таджикистане сформировано 10 агитационных групп для борьбы с COVID-19

В городе Худжанд Согдийской области Таджикистана было сформировано 10 агитационных команд для борьбы с COVID-19. Группы проводят разъяснительные и профилактические работы в местах большого скопления людей. Об этом 22 июня сообщили в госинформагентстве «Ховар».

Соответствующие пропагандистские мероприятия проводятся на территории рынков, парков, торговых центров, в салонах красоты и местах общественного питания. Сюда также входят сервисные центры.

В рамках данного процесса работникам и жителям близлежащих районов предоставляется информация по защите от коронавируса. Упор делается на соблюдении мер личной гигиены и применении антисептических средств.

Группы состоят из медработников, полицейских, представителей молодёжных организаций и отдела по делам женщин и семьи. На данный момент уже было зафиксировано немало нарушений по соблюдению мер необходимой предосторожности среди граждан.

Напомним, что, по состоянию на 21 июня, в РТ лабораторным путём было зарегистрировано 5457 пациентов с COVID-19. Более 72% заражённых удалось вылечить. Всего было зафиксировано 52 летальных случая. За последние сутки число новых инфицированных составило 61 таджикистанец.