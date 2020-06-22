В Туркменистане стартовала Неделя культуры — 2020

В Дашогузском велаяте (области) с 22 по 27 июня пройдёт Неделя культуры и торжества в честь Дня работников культуры, а также поэзии Махтумкули Фраги. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан — Золотой век».

Отметим, основным местом проведения ярких и красочных песенно-музыкальных представлений в рамках Дней культуры в северном регионе станет площадь Гёроглы, расположенная в центральной части города на берегу Шавата перед беломраморным Дворцом Рухыет.

— Выступления детских творческих коллективов состоятся в живописном месте Дашогуза — площади торжественных мероприятий Молодёжного озера. А на площади рядом с памятником Махтумкули будет проведён литературный вечер с участием туркменских поэтов. Для проведения разнообразных культурных мероприятий подготовлены песенно-музыкальный центр, парковая зона, расположенные в юго-западной черте административного центра северного региона страны, сельские дома культуры, — рассказала специалист отдела культуры при хякимлике Дашогузского велаята Арзув Машалова.

Напомним, одним из главных событий мероприятия станет церемония награждения деятелей культуры, удостоенных почётных званий Туркменистана и вручение наград лауреатам творческого конкурса на соискание премии президента страны.