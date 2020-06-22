На азербайджанских объектах по сбору молока выявили многочисленные санитарные нарушения

Сотрудники агентства проверили объект по сбору молока, который принадлежит частному лицу Абишову Хуммату Халил оглу, в селе Гаджибаллы Агджабединского района.
В ходе обыска было отмечено, что предприятие не соблюдает никаких ветеринарно-санитарных требований.
На входе в цех не было установлено никаких барьеров, на окнах не было вентиляционной системы и сетки от насекомых.
Кроме того, сотрудники агентства выяснили, что продукты, которые были использованы при производстве, хранились на улице, а молочные изделия не проверялись.
Также, был проведён обыск на пункте по сбору молока животноводческого и молочного кооператива «Прогресс» в селе Тазакенд, где тоже были такие же нарушения, как и в предыдущем объекте.
Согласно законодательству страны, деятельность обоих учреждений была пресечена.