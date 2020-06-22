На азербайджанских объектах по сбору молока выявили многочисленные санитарные нарушения

Специалисты агентства пищевой безопасности в Азербайджане 20 июня провели обыск на двух незарегистрированных объектах по сбору молока, где выявили много грубых санитарно-гигиенических нарушений. По результатам проверки, АПБ ограничило работу данных цехов, производящих опасную молочную продукцию. Об этом сообщается

Сотрудники агентства проверили объект по сбору молока, который принадлежит частному лицу Абишову Хуммату Халил оглу, в селе Гаджибаллы Агджабединского района.

В ходе обыска было отмечено, что предприятие не соблюдает никаких ветеринарно-санитарных требований.

На входе в цех не было установлено никаких барьеров, на окнах не было вентиляционной системы и сетки от насекомых.

Кроме того, сотрудники агентства выяснили, что продукты, которые были использованы при производстве, хранились на улице, а молочные изделия не проверялись.

Также, был проведён обыск на пункте по сбору молока животноводческого и молочного кооператива «Прогресс» в селе Тазакенд, где тоже были такие же нарушения, как и в предыдущем объекте.

Согласно законодательству страны, деятельность обоих учреждений была пресечена.