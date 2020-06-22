Армения приобрела медицинское оборудование из Китая

Современное оборудование распределят среди медучреждений Армении, а именно, 3 крупных кислородных станции и 500 кислородных концентратов. Это позволит значительно улучшить медпомощь кислородно-зависимым пациентам, эффективно проводить их госпитализацию и предотвращать ухудшения здоровья.

По данным МИД, кроме вышеуказанных предметов медицинского назначения, в партию также входят ИВЛ, индивидуальные оборудования для подачи чистого воздуха, медмаски и спецодежда, тесты COVID-19, пульсоксиметры.

– Ещё 130 кислородных концентратов доставят в ближайшие дни в Армению, это позволит полностью покрыть потребность страны в этих приборах. Обсуждается возможность их передачи в домашнее использование, – написал глава правительства.

Также, он добавил, что основная часть партии оплачена из госбюджета страны.

На сегодняшний день, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 20 588, из них вылечены 9 131.

Напомним, что Никол Пашинян сам переболел этим недугом, более того, он призвал своих подписчиков в Facebook присылать ему для публикации фотографии нарушителей режима ЧП. Также, на днях, премьер-министр лично вышел на улицы Еревана, чтобы раздать медицинские маски и призвал к соблюдению установленных комендатурой противоэпидемиологических правил.