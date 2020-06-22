Украина и Канада расширят экономическое и политическое партнёрство

Власти Украины намерены расширить сотрудничество с правительством Канады на политическом и экономическом уровнях. Упор будет сделан на привлечении инвестиций. Об этом 21 июня, в ходе интервью для газеты The Globe and Mail, рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что важным шагом на пути к укреплению взаимных связей стала либерализация визового режима между странами. По его словам, канадцы должны уверенно чувствовать себя в Украине, а украинцы — в Канаде.

Особое значение в развитии соответствующего сотрудничества Зеленский придал привлечению инвестиций в украинскую экономику. Он подчеркнул, что это касается 1,1 млрд долларов, которые компания Black Iron хотела вложить в развитие горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Лидер страны заострил внимание на том, что проблема с данными инвестициями длиной в 10 лет практически решена.

Зеленский также сказал, что Канаду и Украину объединяет общая трагедия, а именно крушение украинского самолёта в Тегеране.

Напомним, что отмена виз для канадцев в Украине была реализована в 2005 году. При этом канадские власти не пошли на аналогичные изменения в визовом режиме для украинцев.

Дипломатические отношения между странами были установлены в январе 1992 года.