 Азербайджан выклянчил от ВБ $150 млн | Алиев клянчит деньги

Азербайджан
и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашение по кредитам на общую сумму $150 млн на реализацию двух проектов, говорится в сообщении бакинского представительства ВБ.
«Соглашения подписаны в середине июня и предусматривают выдачу кредитов со стороны банка в размере $150 млн на расширение программы самозанятости и на развитие системы юстиции», — отметили в представительстве.
ВБ 5 марта 2020 года утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $100 млн для финансирования проекта по поддержке занятости. Кредитные средства выделены на 14 лет, включая 4-летний льготный период, отмечается в сообщении банка.
Цель проекта, рассчитанного на 5 лет, помочь наиболее уязвимым слоям населения Азербайджана получить работу, содействовать возможностям самозанятости на рынках труда. Проект ориентирован на женщин, молодежь, людей с низким уровнем образования и внутренне перемещенных лиц в стране.
Напомним что Азербайджан
всегда кичится своими нефтевозможностями но как видим нищий Азербайджан
не в состоянии обеспечить из собственного бюджета такие элементарные программы. Во вторых отметим что в Азербайджане критическая безработица, и государство не в состоянии обеспечить своих соотечественников работой.
Минтруда Азербайджана объем финансирования программы самозанятости на 2020 год оценивает в 63 млн манатов ($37 млн по текущему курсу).
Одно дело громко о чем-то объявить, а другое- реализовать свою цель, а потом сказать: я это сделал. Общеизвестно, что Азербиджан - одна из самых бедных стран мира, которая нуждается в постоянных дотациях извне. Видимо, именно эти цели и движут Ильхам Алиевым, который постоянно держит путь в Брюссель, Анкару и другие западные страны.
А Ильхам Алиев, в свою очередь, опрометчиво заявил о начале "реформ" в условиях, когда ничего этого в действительности реализовать в Азербайджане невозможно. А народ скоро начнет говорить: обещал, так делай. А для чего же еще мы тебя выбирали?
Вот для того, чтобы не оказаться голословным, Алиев посылает своих представителей клянчить деньги.
Именно на дотации европейцев Ильхам Алиев и надеется совершить в Азербайджане ту самую программу реформ, которую обещал азербайджанскому племени.