 Азербайджан выклянчил от ВБ $150 млн | Алиев клянчит деньги



«Соглашения подписаны в середине июня и предусматривают выдачу кредитов со стороны банка в размере $150 млн на расширение программы самозанятости и на развитие системы юстиции», — отметили в представительстве.

ВБ 5 марта 2020 года утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $100 млн для финансирования проекта по поддержке занятости. Кредитные средства выделены на 14 лет, включая 4-летний льготный период, отмечается в сообщении банка.

Цель проекта, рассчитанного на 5 лет, помочь наиболее уязвимым слоям населения Азербайджана получить работу, содействовать возможностям самозанятости на рынках труда. Проект ориентирован на женщин, молодежь, людей с низким уровнем образования и внутренне перемещенных лиц в стране. Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашение по кредитам на общую сумму $150 млн на реализацию двух проектов, говорится в сообщении бакинского представительства ВБ.«Соглашения подписаны в середине июня и предусматривают выдачу кредитов со стороны банка в размере $150 млн на расширение программы самозанятости и на развитие системы юстиции», — отметили в представительстве.ВБ 5 марта 2020 года утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $100 млн для финансирования проекта по поддержке занятости. Кредитные средства выделены на 14 лет, включая 4-летний льготный период, отмечается в сообщении банка.Цель проекта, рассчитанного на 5 лет, помочь наиболее уязвимым слоям населения Азербайджана получить работу, содействовать возможностям самозанятости на рынках труда. Проект ориентирован на женщин, молодежь, людей с низким уровнем образования и внутренне перемещенных лиц в стране.



Напомним что

Минтруда Азербайджана объем финансирования программы самозанятости на 2020 год оценивает в 63 млн манатов ($37 млн по текущему курсу). Напомним что Азербайджан всегда кичится своими нефтевозможностями но как видим нищий Азербайджан не в состоянии обеспечить из собственного бюджета такие элементарные программы. Во вторых отметим что в Азербайджане критическая безработица, и государство не в состоянии обеспечить своих соотечественников работой.Минтруда Азербайджана объем финансирования программы самозанятости на 2020 год оценивает в 63 млн манатов ($37 млн по текущему курсу).