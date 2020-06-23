 В Гюмри может появиться воздушный трамвай

Компания "Армон” разработала инвестиционную программу на сумму более полумиллиона долларов для развития Гюмри. Украшением проекта станет воздушный подвижной состав. Планируется построить воздушные трассы протяженностью 25 км. Амбициозный проект будет представлен общественности и будет обсуждаться в мэрии Гюмри, об этом сообщает Общественное радио Армении.

Автором проекта "Скай Гюмри” стал Хачатур Саргсян, родившийся в Гюмри и работавший в Африке 15 лет.

«Я в долгу перед этим городом, я должен оплатить свой долг. У нас есть похожая, но большая программа в Африке, я не могу уехать из-за эпидемии, мне просто удалось убедить инвесторов сделать часть этого в Армении, был выбран Гюмри», – говорит Хачатур Саргсян, директор ООО "Армон”.

Чтобы превратить Гюмри в конкурентоспособный и привлекательный туристический центр в регионе, потребуется 500 000 долларов.

«Сейчас уже стало 610 миллионов. Эко-район рассчитан примерно на 2000 жителей, со своей школой, детским садом, эстетическим центром. Вы знаете, Гюмри также известен своими спортивными традициями, поэтому планируется спортивный комплекс, бассейн с волнами – 1700 м, теннисные корты, которых нет в Гюмри, закрытые фитнес-клубы. Мы сделаем закрытым все, потому что климатические условия в Гюмри суровые, поэтому расходы растут. Мы будем использовать только свободные территории», – говорит Саргсян.

По его словам, чтобы привлечь инвесторов, нужна идея, нужно доказать инвестору, что вложенные деньги вернутся.