 Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с днем рождения

Президенту Республики Армену Саркисяну по случаю дня рождения поздравительное послание направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В поздравительном послании Президента РФ говорится:



«Уважаемый Армен Варданович,

Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения.

В России высоко ценят Вашу активную заинтересованность в развитии российско-армянских союзнических отношений. Уверен, что дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнёрского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов отвечает коренным интересам наших братских народов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».



P.S.