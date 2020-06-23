Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с днем рождения
Источник:FMG NEWS
Президенту Республики Армену Саркисяну по случаю дня рождения поздравительное послание направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В поздравительном послании Президента РФ говорится:
«Уважаемый Армен Варданович,
Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения.
В России высоко ценят Вашу активную заинтересованность в развитии российско-армянских союзнических отношений. Уверен, что дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнёрского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов отвечает коренным интересам наших братских народов.
Искренне желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».
P.S.
Наша редакция присоединяется к поздравлениям нашего любимого и уважаемого Президента со всего мира и поздравляет Президента Республики Армении Армен Саркисяна с Днем Рождения!
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