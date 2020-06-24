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Страхи мужчин в сексе

  • 24.06.2020, 22:00,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Страхи мужчин в сексе
Страхи мужчин, о которых мы можем не задумываться
 
Мужчины:
1. Считают, что именно они несут полную ответственность за оргазм женщины и если его не было, то называют себя плохими любовниками, думают, что женщина на самом деле не хотела секса с ними, не любит, возможно изменяет и т.д.
2. Конечно же, переживают что всему виной размер полового члена и у них он недостаточный. А главное, что чем больше член тем лучше. Увы, но этот миф поддерживают и сами женщины. Лишь 5% женщин реально измеряли половой член сами хотя бы у двух партнеров, но 90% убеждены что член должен быть не меньше 16 см;
3. Ужасающее, но все еще существующее убеждение «если женщина говорит нет - это значит да». И тут же рядом звучало мужское «боюсь она дает мне без желания, я будто ее насилую» и еще «вдруг женщина отдалась мне чтобы угодить?». Все же эти игры в «нет значит да» хороши среди партнеров, которые давно вместе и у которых есть четкие правила данной игры.
4. Популярным было убеждение «если только я проявляю инициативу, значит только мне одному это нужно/меня не хотят и т.д.». Это повод женщинам задуматься о, порой, чрезмерной пассивности из-за страха быть принятой за «шлюху». Вот так интересно могут переплетаться страхи М и Ж;
5. Это вас точно удивит «Мое тело не такое красивое, как у моделей из Инстаграма, на которых она подписана…». Так что не только женщины переживают за лайки и подписки на красивых девушек в сети.
6. Еще одно необычное «Если я буду проявлять инициативу, девушка подумает что мне от нее только секс и нужен».
7. Распространенная ошибка женщин, о которой переживают мужчины «Женщины думают, что мужчина всегда готов к сексу. Стоит ему только намекнуть на него». Думаю не стоит объяснять что это не так?
8. В завершение «Если после секса с женщиной не полежать и не поцеловаться, она подумает что я ее не люблю».



  Источник:FMG NEWS

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