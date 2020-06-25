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Как мужчины выдают свое сексуальное возбуждение

  • 25.06.2020, 22:21,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 
Поговорим о том, как мужчины выдают своё сексуальное возбуждение. Материал получился объёмный, так что будет выходить несколькими постами.
 
Сегодня вводная 1 часть.

Человеческий организм так устроен, что ему необходимо сигнализировать о своих состояниях и намерениях в окружающую вселенную. Тем более, когда речь идет о брачных играх и касается вопросов выбора сексуального партнера. В каждом регионе нашей планеты существуют свои отличия в ритуалах ухаживания. Но если опустить за скобки вариации культурных норм, то в сухом остатке получим довольно типичный набор сексуальных сигналов, свойственный практически всем нациям и народностям.

Условно сексуальные сигналы можно разделить на три группы. Для простоты назовем их сигналами первого уровня, второго и третьего. И сигналы первого и второго уровней не имеют целью секс как таковой. Их задача – поддержать контекст сексуального разговора и перейти на третий уровень сигналов. Который как раз и рассчитан на дальнейшее продолжение контакта в постели.

Сигналы 1 уровня созданы для того, чтобы показать, что особа противоположного пола замечена. Это самые простые и безобидные сигналы. Такие как втягивание живота у мужчин или поправление волос у женщин. Цель таких сигналов состоит в том, чтобы зафиксировать себя в фокусе внимания потенциального партнера. Зачастую это совершенно бессознательные импульсы и за ними не стоят никакие намерения.

Сигналы 2 уровня говорят о наличии желания выделиться на фоне других сексуальных конкурентов. Цель – показать свою привлекательность и выделиться на общем фоне.

Сигналы 3 уровня. Самые однозначные и вызывающие поведенческие признаки. Они говорят о наличии четко обозначенного намерения удовлетворить сексуальное возбуждение.



  Источник:FMG NEWS

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