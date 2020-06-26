 69 эротических совета. Часть 2

11. Анандаранга

Старинный индийский метод. Закройте партнеру глаза ладонями и поцелуйте его «с языком». Двигайте языком вперед-назад и из стороны в сторону. Ваш партнер станет вашим рабом навеки.



12. Секс с шампанским

Шампанское у многих ассоциируется с сексом, так почему бы не начать вечер с бокала этого чудного игристого напитка?

• Массаж с шампанским стимулирует кожу и чувства.

• Поцелуи с шампанским. Наберите в рот шампанского и поцелуйтесь.

• Полейте себя шампанским и займитесь сексом.



13. Эротический душ

Струя воды тоже может доставлять наслаждение. Регулируйте напор и температуру и наслаждайтесь ощущениями.



15. Эротический массаж

Ваша кожа — одна сплошная эрогенная зона. Щипайте, гладьте, массируйте, лижите... Разогрейте партнера как следует, прежде чем приступить к эрогенным зонам. Хорошее масло с разогревающим эффектом поможет вам в этом.



16. Полуголые

Останьтесь в белье, и вы испытаете новые эротические ощущения. Так приятно, когда вас ласкают через тонкий шелк или кружево.



17. При свечах

В магазине можно купить ароматическую свечу, которая по совместительству является массажным маслом. Эта чувственная игрушка поможет создавать вам нужное настроение. Отключите телефон и посвятите весь вечер сексу.



18. Золотой корень

Повышает сексуальное желание, вызывая прилив крови к половым органам и приятное ощущение во всем теле. Купите в аптеке и попробуйте. Он абсолютно безвреден.



19. Оральные удовольствия

Оральные ласки в области ануса — это очень приятно. Побаиваетесь? Как следует вымойтесь перед этим и воспользуйтесь «шликлаппом» — разрезанным презервативом, который кладется на анус.



20. «По-собачьи»

Поза сзади идеальна для одновременной стимуляции клитора, и женщины ее обожают. Кстати, в этой позе стимулируется и точка G тоже.



...продолжение следует

