69 эротических совета. Часть 2
- 26.06.2020, 22:26,
- Развлечения » Медицина
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Источник:FMG NEWS
11. Анандаранга
Старинный индийский метод. Закройте партнеру глаза ладонями и поцелуйте его «с языком». Двигайте языком вперед-назад и из стороны в сторону. Ваш партнер станет вашим рабом навеки.
12. Секс с шампанским
Шампанское у многих ассоциируется с сексом, так почему бы не начать вечер с бокала этого чудного игристого напитка?
• Массаж с шампанским стимулирует кожу и чувства.
• Поцелуи с шампанским. Наберите в рот шампанского и поцелуйтесь.
• Полейте себя шампанским и займитесь сексом.
13. Эротический душ
Струя воды тоже может доставлять наслаждение. Регулируйте напор и температуру и наслаждайтесь ощущениями.
15. Эротический массаж
Ваша кожа — одна сплошная эрогенная зона. Щипайте, гладьте, массируйте, лижите... Разогрейте партнера как следует, прежде чем приступить к эрогенным зонам. Хорошее масло с разогревающим эффектом поможет вам в этом.
16. Полуголые
Останьтесь в белье, и вы испытаете новые эротические ощущения. Так приятно, когда вас ласкают через тонкий шелк или кружево.
17. При свечах
В магазине можно купить ароматическую свечу, которая по совместительству является массажным маслом. Эта чувственная игрушка поможет создавать вам нужное настроение. Отключите телефон и посвятите весь вечер сексу.
18. Золотой корень
Повышает сексуальное желание, вызывая прилив крови к половым органам и приятное ощущение во всем теле. Купите в аптеке и попробуйте. Он абсолютно безвреден.
19. Оральные удовольствия
Оральные ласки в области ануса — это очень приятно. Побаиваетесь? Как следует вымойтесь перед этим и воспользуйтесь «шликлаппом» — разрезанным презервативом, который кладется на анус.
20. «По-собачьи»
Поза сзади идеальна для одновременной стимуляции клитора, и женщины ее обожают. Кстати, в этой позе стимулируется и точка G тоже.
...продолжение следует
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