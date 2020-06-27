Как мужчины выдают свое сексуальное возбуждение. Часть 2

Сексуальные сигналы первого уровня



1. Поза.

Как только мужчина замечает женщину, которая ему понравилась и внимания которой жаждет, он сразу же старается приобрести внешний контур жизнеспособного самца. Втягивается живот, выпрямляется спина, расправляется грудная клетка, плечи поднимаются и разводятся в сторону. Мужчина становится выше, стройнее и выглядит более значительно. Ключевая задача – стать если уж не самым крупным самцом, то хотя бы крупнее себя обычного.



2. Вектор движения.

Тело мужчины разворачивается в сторону заинтересовавшей его женщины. Мужчины предпочитают смотреть прямо в глаза опасности, и в данном случае это соответствует истине. Мужчина разворачивается лицом к женщине, чтобы лучше её видеть. Но есть случаи, когда поворачиваться неудобно по разным причинам (не позволяет организация пространства либо нормы морали). Однако и тут подсознание находит выход – в направлении желанной женщины разворачиваются ступни. Одна или обе.



3. Необходимость привести в порядок одежду.

Мужчины чаще всего поправляют галстук. Хотя диапазон связанных с одеждой сигналов более широк – мужчины начинают неосознанно стряхивать с себя пылинки, теребить манжеты рубашек, поправлять пиджаки, – все же попытка поправить галстук является лидером среди жестов.



4. Работа с волосами.

Еще один распространенный признак – когда мужчина поправляет прическу. Обычно это выражается в приглаживании волос рукой, что говорит о планах мужчины сократить дистанцию между ним и женщиной, которая понравилась.





Сигналы второго уровня.



Сокращение дистанции.

Самый первый признак, говорящий о том, что мужчина пытается выделиться среди себе подобных и обратить на себя внимание понравившейся женщины – это попытка приблизиться. В таком случае мужчины используют для этого любой повод

Брачный рев самца.

Мужчина начинает говорить громче обычного и так, чтобы самые удачные шутки, изречения, тирады дошли до милых ушек избранницы. Часто мужчины в такой ситуации начинают слишком громко смеяться, даже если шутка изрядно бородатая.

Изменение позы.

Мужчины либо стараются расставить ноги пошире и занять более устойчивое положение (флирт и соблазнение – это поединок мужчины с судьбой, а во время поединка нужно твердо стоять на ногах), либо наоборот демонстрируют откровенную вальяжность и расслабленность. Их позы либо излишне устойчиво-симметричны, либо откровенно расхлябанно-расслабленные.

Долгий взгляд.

Этот признак говорит сам за себя. Мужчина пытается привлечь внимание женщины тем, что смотрит на неё. Может, у него просто плохое зрение, но обычно долгий взгляд говорит о желании получить ответный зрительный контакт. По характеру ответного взгляда мужчина может сделать вывод, готова ли женщина к дальнейшим мерам по сближению или же нужно искать другую жертву.





Сигналы контакта третьего уровня



Копирование жестов.

На определенном этапе общения мужчина начинает копировать невербальное поведение женщины. Он становится своего рода ее зеркалом. Он повторяет её движения, наклон корпуса, характер позы и тонус мышц. Даже дыхание, тембр и скорость речи у них становятся идентичными.

Прикосновения и поглаживания.

На уровне контакта третьего уровня у мужчин распускаются руки. Мужчина будет стараться прикоснуться либо к своей избраннице, либо к себе, либо просто к какому-то предмету. Прикосновения и поглаживания говорят о возникшем возбуждении и желании это возбуждение реализовать. Дело в том, что при сексуальном возбуждении наша кожа становится чувствительней, и мы начинаем получать больше удовольствия от прикосновений и поглаживаний.

Снятие одежды.

Практически в буквальном смысле. Если на первом уровне мужчина поправлял галстук, чтобы лучше выглядеть, то на третьем уровне галстук начинает реально мешать. От возбуждения кровь циркулирует сильнее, и зажатый ворот рубашки создает неосознанное ощущение дискомфорта. На этом этапе галстук уже не поправляют, а стараются ослабить его узел.

Еще один из законспирированных жестов – игра с часами.

Мужчины снимают наручные часы и играют браслетом. Либо теребят пуговицы, молнии и застежки на одежде. Иными словами, мужчина подсознательно спешит избавиться от одежды, так как тело требует того, что запрещает мораль.



