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«Amnesty International» требует от Ильхама Алиева освободить талышских оппозиционеров

 
Международная правозащитная организация «Amnesty International» потребовала от властей Азербайджана немедленно освободить талышского ученого Фахраддина Аббасова (Абосзода) и блогера талышского происхождения Эльвина Исаева.
Организация выступила с заявлением, в котором отмечено, что вышеуказанные талышские деятели «были лишены свободы в связи с их активистской деятельностью и критикой азербайджанских властей. Они являются жертвами политически мотивированных обвинений и находятся под риском пыток или плохого обращения».
 
«Amnesty International» также подчеркивает, что в материалах дел Абосзода и Исаева отсутствуют доказательства состава приписываемых им преступлений.

Напомним, что Фахраддин Абосзода был арестован 6 сентября 2018 г. в Москве и был незаконно передан в руки азербайджанских спецслужб 28 февраля 2019 г. 14 февраля 2020 г. он был осужден на 16 лет Бакинским судом по тяжким преступлениям по обвинению в измене Родине (ст. 274 УК АР), публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики (ст. 281.3) и разжигании межнациональной розни (ст. 283.1).
В заявлении «Amnesty International» указано, что один из материалов, которые перечислены в судебном решении и были изучены «Amnesty International», не представляют доказательств каких-либо преступлений в рамках международного права и стандартов и не содержат призывов к актам насилия. Призывы к отделению территории являются реализацией свободы слова, защищенной международным правом.
 
Что касается оппозиционного блогера Эльвина Исаева, то он был похищен в Киеве и депортирован в Азербайджан в декабре 2019 года. Примечательно, что после данного инцидента состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Баку. Исаев обвиняется в в призывах к массовым беспорядкам (ст. 220.2) и насильственному захвату власти (ст. 281.2), однако «Amnesty International» утверждает, что Исаев стал жертвой своей критики в адрес властей. Ему не предоставляют адвоката и нарушают ряд других его прав.

https://infoteka24.ru/2020/06/23/65628/


  Источник:FMG NEWS

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