«Amnesty International» требует от Ильхама Алиева освободить талышских оппозиционеров

Международная правозащитная организация «Amnesty International» потребовала от властей Азербайджана немедленно освободить талышского ученого Фахраддина Аббасова (Абосзода) и блогера талышского происхождения Эльвина Исаева.

Организация выступила с заявлением, в котором отмечено, что вышеуказанные талышские деятели «были лишены свободы в связи с их активистской деятельностью и критикой азербайджанских властей. Они являются жертвами политически мотивированных обвинений и находятся под риском пыток или плохого обращения».



«Amnesty International» также подчеркивает, что в материалах дел Абосзода и Исаева отсутствуют доказательства состава приписываемых им преступлений.



Напомним, что Фахраддин Абосзода был арестован 6 сентября 2018 г. в Москве и был незаконно передан в руки азербайджанских спецслужб 28 февраля 2019 г. 14 февраля 2020 г. он был осужден на 16 лет Бакинским судом по тяжким преступлениям по обвинению в измене Родине (ст. 274 УК АР), публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики (ст. 281.3) и разжигании межнациональной розни (ст. 283.1).

В заявлении «Amnesty International» указано, что один из материалов, которые перечислены в судебном решении и были изучены «Amnesty International», не представляют доказательств каких-либо преступлений в рамках международного права и стандартов и не содержат призывов к актам насилия. Призывы к отделению территории являются реализацией свободы слова, защищенной международным правом.

