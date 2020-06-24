Армения начала производство тестов ПЦР для подтверждения Covid-19

Тесты ПЦР(полимеразная цепная реакция) армянского производства для подтверждения коронавируса готовы к использованию. Министр здравоохранения Арсен Торосян написал на своей странице в Facebook, что они будут использоваться для обследований Министерством здравоохранения по госзаказу.



«Это очень серьезный шаг вперед для нашей медицины и фундаментальных наук.

Я хотел бы выразить особую благодарность Институту молекулярной биологии за разработку и производство тестов, а также комендатуре за приобретение оборудования, необходимое для их разработки и их импорт в Армению», – написал Торосян.

По его словам, на производстве будут работать 10-15 человек. Планируется производить от 1000 до 2000-3000 тестов в день. В настоящее время есть все необходимое для производства порядка 100 тысяч тестов.



