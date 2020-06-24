Лукашенко стал почётным гостем юбилейного парада Победы в Москве

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 июня, в качестве почётного гостя, присутствовал на военном параде в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Глава Белоруссии прибыл на Красную площадь в сопровождении своих сыновей. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

Вместе с белорусским лидером, высокими зрителями праздничного торжества стали президенты Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, представители международных организаций и послы стран союзников Советского союза по антигитлеровской коалиции.

В символичном красочном действе, вместе с воинскими подразделениями РФ, приняли участие представители ВС ещё 13 государств. Белоруссию на этом смотре, представила Знамённая группа сводной роты почётного караула минобороны республики.

В этот же день, в рамках юбилейных торжеств Победы, Александр Лукашенко возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском парке у стен Кремля. В церемонии возложения участвовали президент РФ Владимир Путин и главы государств, присутствовавших на параде.

Парад Победы в этом году был перенесён с 9 мая на 24 июня, из-за пандемического кризиса. Российский лидер, при выборе даты отметил, что именно в этот день в 1945 году, состоялся первый послевоенный, исторический парад победителей над фашизмом.