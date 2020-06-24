На западе Украины произошли сильные наводнения

В западном регионе Украины в результате обильных осадков 23 июня произошли сильные наводнения. Стихийное бедствие стало причиной подтопления около 5 тыс. жилых домов. Всего из зоны бедствия на данный момент эвакуировано 800 человек. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе кабмина

Проливные дожди в соответствующем регионе длились 22 и 23 июня. От паводка пострадали три области — Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая. В общей сложности было подтоплено 187 населённых пунктов. В результате происшествия погибли 3 человека.

Для обсуждения ситуации в Ивано-Франковскую область, по поручению президента Владимира Зеленского, 24 июня отправился премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы кабмина, необходимо своевременно оценить масштабы ущерба и помочь пострадавшим.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в западный регион был направлен гуманитарный груз с 1200 килограммами еды и воды. К спасительной операции было привлечено 1500 специалистов и более сотни единиц техники.

Напомним, что подобное стихийное бедствие произошло на западе Украины летом 2008 года. Причиной опасной ситуации стали сильные грозовые дожди. Всего погибли 39 человек и было подтоплено около 40,6 тыс. жилых домов.