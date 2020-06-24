Президент Киргизии по прибытию в Москву воздержался от участия в параде Победы

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 23 июня вылетел в Москву с рабочим визитом, для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако, по прибытию в столицу России, президент и его сопровождающие люди прошли тестирование на наличие пандемии коронавирусной инфекции. У двух сопровождающих Жээнбекова лиц, диагноз коронавирусной эпидемии подтвердился. Об этом сообщает

Напомним, что ранее, президент России Владимир Путин пригласил главу Киргизии принять участие в военном параде, посвящённом дню Победы.

Жээнбеков намеревался участвовать в военном параде на Красной Площади, а также, в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены.

Однако, учитывая данные обстоятельства, связанные с инфицированием сопровождающих лиц, лидер Кыргызстана решил воздержаться от участия в мероприятиях.

Положительный результат на инфекцию коронавируса вышел у заведующего отделом внешней политики президентского аппарата Данияра Сыдыкова и у одного из сотрудников охраны.