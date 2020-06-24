Президент Киргизии по прибытию в Москву воздержался от участия в параде Победы

Напомним, что ранее, президент России Владимир Путин пригласил главу Киргизии принять участие в военном параде, посвящённом дню Победы.
Жээнбеков намеревался участвовать в военном параде на Красной Площади, а также, в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены.
Однако, учитывая данные обстоятельства, связанные с инфицированием сопровождающих лиц, лидер Кыргызстана решил воздержаться от участия в мероприятиях.
Положительный результат на инфекцию коронавируса вышел у заведующего отделом внешней политики президентского аппарата Данияра Сыдыкова и у одного из сотрудников охраны.