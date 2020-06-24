Врачи из Таджикистана и Малайзии обменялись опытом в борьбе с коронавирусом

В Республике Таджикистан состоялась видеоконференция с участием представителей министерств здраваохранения РТ и Малайзии. Встреча была посвящена обсуждению методов борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом SNG.Today сообщили 23 июня в пресс-офисе малазийского минздрава

Онлайн-дискуссия прошла в Интеллектуальном медицинском центре при Республиканском центре иммунопрофилактики. Основными участниками мероприятия выступили ведущие врачи и вирусологи.

В рамках беседы стороны затронули ряд важных аспектов лечения COVID-19. Был обсуждён примерный план действий в текущей эпидемиологической ситуации.

Таджикская сторона отметила, что, по состоянию на 23 июня, в РТ лабораторным путём было зарегистрировано 5567 пациентов с новым типом коронавируса. По словам медиков, за всё время удалось вылечить 4109 граждан. Они добавили, что умерли от тяжёлой формы пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, 52 таджикистанца.

Напомним, что в целях снижения темпов распространения соответствующей инфекции таджикское правительство активно сотрудничает с другими государствами и международными организациями. Так, 24 мая, в Таджикистан из Китая прилетели 14 специалистов. Затем, 6 июня, для обмена опытом с местными врачами в республику на 1 месяц прибыли 16 врачей из Польши.