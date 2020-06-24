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Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничества

  • 24.06.2020, 11:56,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничестваВ Министерстве иностранных дел Туркменистана 23 июня, в режиме видеоконференции, прошли туркмено-узбекские консультации. Участие приняли представители внешнеполитических ведомств двух стран, а также министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

Делегации сторон возглавили замминистры иностранных дел Туркменистана и Узбекистан Вепа Хаджиев и Илхомжон Неъматов.

В начале встречи стороны обсудили развитие политико-дипломатического диалога, а также отметили важность регулярных контактов на высшем уровне.

Хаджиев и Неъматов озвучили обоюдную готовность сторон продолжать сотрудничество в рамках международных и региональных структур. Дипломаты отметили приверженность стран поддержанию мира, стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе и в мире целом.

Замминистра торговли Керим Курбанов и замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов рассмотрели торгово-экономическое сотрудничество, включая совершенствование процедур импорта и экспорта между двумя странами.

В завершении встречи участники детально рассмотрели вопросы реализации договорённостей достигнутых в ходе последнего заседания совместной Туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Отметим, среди основных тем консультаций были перспективы партнёрства в транспортно-коммуникационной сфере и в водно-энергетическом секторе, создание благоприятных условий для расширения связей между регионами, государственными структурами и представителями деловых кругов соседних стран.

Добавим, что Центральноазиатские государства располагают внушительными запасами углеводородных ресурсов. Они выступают за диверсификацию энергопотоков. Примером тому является проект по строительству газопровода Туркменистан —Узбекистан — Казахстан — Китай, реализованный в 2009 году.





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