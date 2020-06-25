Миномёты армянского производства | Военная промышленность Армении

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян на своей странице в Facebook показал миномёты армянского производства.

Отметим что данные минометы армянского производства отличаются высокой точностью попадания, качеством, дальностью и непревзойденной убойной силой. Некоторые детали сверх засекречены, но ясно одно, что от этих миномётов спасения нет.

В первую очередь данное вооружение поставляется на границу Армении с Азербайджаном и границу Республики Арцах с Азербайджаном для предотвращения со стороны Азербайджана военных провокаций.

Миномёт — артиллерийское орудие, отличающееся отсутствием противооткатных устройств и лафета — их заменяет опорная плита, через которую импульс отдачи передаётся грунту или самоходному шасси

