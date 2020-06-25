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Миномёты армянского производства | Военная промышленность Армении

 миномёты армянского производства
Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян на своей странице в Facebook показал миномёты армянского производства.
Отметим что данные минометы армянского производства отличаются высокой точностью попадания, качеством, дальностью и непревзойденной убойной силой. Некоторые детали сверх засекречены, но ясно одно, что от этих миномётов спасения нет.
В первую очередь данное вооружение поставляется на границу Армении с Азербайджаном и границу Республики Арцах с Азербайджаном для предотвращения со стороны Азербайджана военных провокаций. 
Миномёт — артиллерийское орудие, отличающееся отсутствием противооткатных устройств и лафета — их заменяет опорная плита, через которую импульс отдачи передаётся грунту или самоходному шасси
 
миномёты армянского производства


  Источник:FMG NEWS

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