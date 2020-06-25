Президент Украины провёл телефонный разговор с главой Турецкой Республики

Украинский лидер Владимир Зеленский 24 июня пообщался по телефону с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию с пандемией и отметили важность возобновления авиасообщения между странами, сообщает пресс-офис Зеленского

Лидеры стран затронули ряд тем, связанных с мерами по защите общества и экономики от влияния коронавируса. Глава Турции поинтересовался здоровьем супруги Зеленского — Елены Зеленской. Он пожелал её скорейшего выздоровления. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил Эрдогана на гуманитарную помощь для противодействия SARS-CoV-2.

Затем стороны подчеркнули необходимость восстановления пассажирских перевозок между странами. Главы государств рассмотрели возможность возобновления авиасообщения 1 июля. Эрдоган сделал акцент на том, что украиские туристы должны комфортно чувствовать себя на территории Турции.

Зеленский выразил особую признательность турецкому правительству за защиту прав и интересов татар, проживающих в АР Крым и содействие в строительстве 500 жилых домов на Херсонщине.

В заключение переговоров президенты обсудили шаги для финализации Соглашения о свободной торговле.

Напомним, что 22 июня в Украину прибыла турецкая делегация во главе со спецсоветником и пресс-секретарём Эрдогана — Ибрагимом Калыном. Стороны затронули вопросы дальнейшего сотрудничества и подготовку к 12-му заседанию межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому партнёрству.