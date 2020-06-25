 
  • 11:08 – Миномёты армянского производства | Военная промышленность Армении 
  • 11:45 – Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с днем рождения 
  • 20:47 – Армения начала производство тестов ПЦР для подтверждения Covid-19 
  • 11:08 – Миномёты армянского производства | Военная промышленность Армении 
  • 14:40 – Маша Ефросинина показала, как выглядит до профессионального макияжа и после 
  • 12:50 – В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар 

В Мексике зафиксировали мощное землетрясение, много жертв и пострадавших: видео

  • 25.06.2020, 10:53,
  • В Мире + Европа » США и Америка
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В южных и центральных регионах Мексики 23 июня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще 23 – получили травмы.

Мексику 23 июня сильно трясло, сообщает Local10.com.


Произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое было сосредоточено вдоль побережья Тихого океана штата Оахака,
– говорится в сообщении.


Землетрясение охватило южную и центральную часть Мексики. В некоторых регионах выключили электричество.


По словам губернатора штата Оахака, более 2 тысяч домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Еще около 2,7 миллиона человек остались без света на несколько часов.


После землетрясения были зафиксированы еще 1 730 повторных толчков.


В Мексике зафиксировали землетрясение: смотрите видео





 




 




 



Мощное землетрясение в Мексике: смотрите карту







 






  •   Просмотров Сегодня: 27


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Землетрясение в Иране
    » Сильное землетрясение магнитудой 6.7 произошло у берегов Турции и Греции
    » В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0
    » Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Индонезии
    » Мощное землетрясение в Японии
    » В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4
    » Землетрясение в Италии
    » В Чили произошло мощное землетрясение
    » Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в центре Чили
    » Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Вануату
    » На юге Турции произошло сильное землетрясение
    » Землетрясение в Нахиджеване ощущалось в городе Каджаран
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего из-за него водителя

    • 17:33
    • 11
    • 0

    Маша Ефросинина показала, как выглядит до профессионального макияжа и после

    • 14:40
    • 28
    • 0

    Ягодный сезон под угрозой: что повлияло на неурожай в Украине и на какие цены надеяться

    • 13:48
    • 31
    • 0

    Президент Украины провёл телефонный разговор с главой Турецкой Республики

    • 12:50
    • 37
    • 0

    "Исенко просто красавец, это фантастический случай в футболе": Худжамов шокирован игрой вратаря

    • 11:51
    • 35
    • 0

    Миномёты армянского производства | Военная промышленность Армении

    • 11:08
    • 39
    • 0

    В Мексике зафиксировали мощное землетрясение, много жертв и пострадавших: видео

    • 10:53
    • 30
    • 0

    Неудобные вопросы о сексе.

    • 23:59
    • 51
    • 0

    Страхи мужчин в сексе

    • 22:00
    • 58
    • 0

    ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ: 9 СЕКРЕТОВ, КАК СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ

    • 21:37
    • 49
    • 0

    Армения начала производство тестов ПЦР для подтверждения Covid-19

    • 20:47
    • 52
    • 0

    «Amnesty International» требует от Ильхама Алиева освободить талышских оппозиционеров

    • 20:39
    • 53
    • 0

    На западе Украины произошли сильные наводнения

    • 17:24
    • 51
    • 0

    Врачи из Таджикистана и Малайзии обменялись опытом в борьбе с коронавирусом

    • 16:59
    • 47
    • 0

    Президент Киргизии по прибытию в Москву воздержался от участия в параде Победы

    • 15:44
    • 50
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58752
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54462
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48526
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44286
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41896
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38080
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36608
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34481
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32502
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31347
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25176
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23873
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23863
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23292
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21774
    • 0

    Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего из-за него водителя

    • 17:33
    • 11
    • 0

    Маша Ефросинина показала, как выглядит до профессионального макияжа и после

    • 14:40
    • 28
    • 0

    Ягодный сезон под угрозой: что повлияло на неурожай в Украине и на какие цены надеяться

    • 13:48
    • 31
    • 0

    "Исенко просто красавец, это фантастический случай в футболе": Худжамов шокирован игрой вратаря

    • 11:51
    • 35
    • 0

    В Мексике зафиксировали мощное землетрясение, много жертв и пострадавших: видео

    • 10:53
    • 30
    • 0

    Президент Украины провёл телефонный разговор с главой Турецкой Республики

    • 12:50
    • 37
    • 0

    Миномёты армянского производства | Военная промышленность Армении

    • 11:08
    • 39
    • 0

    Азербайджанская армия прячется от армян за юбками женщин и стариками | LifeNews

    • 14:14
    • 28
    • 0

    Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничества

    • 11:56
    • 50
    • 0

    Врачи из Таджикистана и Малайзии обменялись опытом в борьбе с коронавирусом

    • 16:59
    • 47
    • 0

    Президент Киргизии по прибытию в Москву воздержался от участия в параде Победы

    • 15:44
    • 50
    • 0

    На западе Украины произошли сильные наводнения

    • 17:24
    • 51
    • 0

    Лукашенко стал почётным гостем юбилейного парада Победы в Москве

    • 12:54
    • 50
    • 0

    Армения начала производство тестов ПЦР для подтверждения Covid-19

    • 20:47
    • 52
    • 0

    «Amnesty International» требует от Ильхама Алиева освободить талышских оппозиционеров

    • 20:39
    • 53
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА