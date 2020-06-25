В Мексике зафиксировали мощное землетрясение, много жертв и пострадавших: видео

Мексику 23 июня сильно трясло, сообщает Local10.com.
Произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое было сосредоточено вдоль побережья Тихого океана штата Оахака,
– говорится в сообщении.
Землетрясение охватило южную и центральную часть Мексики. В некоторых регионах выключили электричество.
По словам губернатора штата Оахака, более 2 тысяч домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Еще около 2,7 миллиона человек остались без света на несколько часов.
После землетрясения были зафиксированы еще 1 730 повторных толчков.
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