В Мексике зафиксировали мощное землетрясение, много жертв и пострадавших: видео

В южных и центральных регионах Мексики 23 июня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще 23 – получили травмы.

Мексику 23 июня сильно трясло, сообщает Local10.com.

Произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое было сосредоточено вдоль побережья Тихого океана штата Оахака,

– говорится в сообщении.

Землетрясение охватило южную и центральную часть Мексики. В некоторых регионах выключили электричество.

По словам губернатора штата Оахака, более 2 тысяч домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Еще около 2,7 миллиона человек остались без света на несколько часов.

После землетрясения были зафиксированы еще 1 730 повторных толчков.

В Мексике зафиксировали землетрясение: смотрите видео























Мощное землетрясение в Мексике: смотрите карту