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"Исенко просто красавец, это фантастический случай в футболе": Худжамов шокирован игрой вратаря

  • 25.06.2020, 11:51,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бывший голкипер, а теперь футбольный эксперт Рустам Худжамов поражен талантом молодого голкипера "Ворсклы". Он считает, что Исенко полностью оправдал доверие тренера.

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Рустам Худжамов в прямом эфире программы #Залишайсязфутболом прокомментировал выход 16-летнего Павла Исенко в серии пенальти 1/2 Кубка Украины в составе "Ворсклы" против Мариуполя.


Эксперты шокированы


По его словам, он до сих пор не может поверить в то, что произошло. Он поражен доверием тренера в молодого голкипера.


В первом ударе Исенко искусно заманил Кулакова в противоположный угол. Так делают большинство голкиперов с многолетним опытом, а вратарю полтавской команды удалось сделать такой трюк уже в 16-летнем возрасте.


В 16 лет такое сделать. Он просто красавец,
– сказал Худжамов.


Подчеркнем, что главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рискнул и выпустил 16-летнего вратаря на серию послематчевых пенальти и не прогадал: Исенко отразил 3 из 5 ударов игроков "Мариуполя" и стал настоящим героем матча.


Как отметил помощник главного тренера полтавского клуба Виктор Уляницкий, выход Исенко был предрешен заранее. Наставник еще две недели назад сказал Исенко, что он выходит на пенальти, если будет ничья в Кубке Украины.






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