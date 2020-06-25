Ягодный сезон под угрозой: что повлияло на неурожай в Украине и на какие цены надеяться

Ягодный сезон под угрозой – об этом начали говорить украинские фермеры. По их словам, погодные условия если не уничтожили полностью, то существенно повлияли на урожай.

Хватит ли на продажу, останется ли только самим фермерам – читайте в материале 24 канала.

Дефицит и худшее качество

По словам экспертов, из-за сорванного сезона некоторых ягод все лето будет мало, а какие-то – будут не очень сладкие. Например, фермер Николай из Львовщины рассказал, что клубника не только дефицит, у нее еще и неправильная форма.

На это повлиял ряд причин:



неполноценное опыление,



холодная весна.



"Опыление пчелами – неполноценное, поэтому и внешний вид неправильный. На нашем участке из-за мороза мы потеряли примерно 40-50 % – то есть половину урожая", – пояснил фермер.



Кроме того, что урожай сократился, у ягод – неправильная форма / Скриншот

Цены

На базарах Киева продавцы подтверждают, что урожай в этом году пострадал по всей стране. Поэтому, сезонных ягод немного, и некоторые – уже последние.



За килограмм клубники с фермы просят 40 – 50 гривен.



На прилавках есть и черешня – тоже немного, по 80 гривен за килограмм. По словам продавца, было слишком много пустоцветов из-за мороза.



Специализированные сорта ягод – гигант, фриго, дамский пальчик – еще точно будут на прилавках к осени. Однако их цена будет выше – до 80 – 90 гривен за килограмм.



И если в магазинах цены стабильные и выше из-за того, что ягоды – импортные или тепличные, то на базарах действуют местные правила. Если сейчас некоторые виды дешевеют из-за конкуренции, с августа и в начале осени – цена будет самая высокая.

"Черешня – будет высокая цена, потому что ее недостаточное количество. Даже вторая волна черешни не перекроет первых сортов. Малины будет больше, чем в прошлом году, но будет меньше ее сахаристость", – пояснил президент Ассоциации фермеров Николай Стрижак.



Ближе к осени цены станут выше / Скриншот