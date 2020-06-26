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Команде минздрава Казахстана представили нового министра

  • 26.06.2020, 09:17,
  • В Мире + Европа
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Команде минздрава Казахстана представили нового министраПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин 25 июня представил вновь назначенного министра здравоохранения Алексея Цоя его новой команде. Коллективу минздрава, совместно, предстоит решать значимые задачи в условиях противостояния пандемии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства.

Прежний глава министерства Елжан Биртанов подал президенту рапорт с просьбой освободить его с ответственного поста, в связи с ухудшением здоровья. В своём прошении, Биртанов пояснил, что из-за необходимости дополнительного лечения у него не останется возможности осуществлять руководство госорганом полноценно, тем более, когда требуется удвоенная отдача.

Занявшему, в соответствии с указом президента, пост министра Алексею Цою 43 года. У него богатое многоуровневое образование, он окончил Лондонский «Sells College», получил углубленную научную квалификацию в медицине, отучился на международного правоведа и получил степень корпоративного управленца. Цой — доктор делового администрирования и кандидат медицинских наук.

До назначения на новый пост, Алексей Цой прошёл колоссальный, с точки зрения накопления опыта трудовой путь. В феврале прошлого года он стал руководителем медицинского центра управления делами президента, позднее был назначен первым заместителем министра здравоохранения Казахстана.





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