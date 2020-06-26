Эксперт указал на предсказуемость выборов президента Таджикистана

Осенью 2020 года в Таджикистане состоятся выборы президента. Данная тема уже полтора года представляет особый интерес для граждан страны и властей соседних государств. Своим мнением относительно данной ситуации 26 июня поделился эксперт Евгений Кудряц в ходе интервью для CentralAsia.news.

По словам международного обозревателя, власти Узбекистана и Киргизии заинтересованы в сохранении текущих добрососедских отношений с Таджикистаном. Вряд ли они будут поддерживать иного кандидата на пост президента, нежели нынешнего главу государства Эмомали Рахмона, добавил Кудряц. Он отметил, что это вызвано неуверенностью зарубежных политиков в других кандидатах.

Эксперт подчеркнул, что в стране есть несколько политических партий, которые в состоянии принять участие в выборах. В качестве примера Кудряц отметил нелегальную и оппозиционную Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Он добавил, что ввиду низкой популярности, у данной политической организации нет никаких шансов на победу. По мнению Кудряца, в случае победы кандидата от ПИВТ внутренняя политика государства изменится в сторону радикализации ислама.

Международный обозреватель отметил, что за 26 лет Рахмон сделал многое для Таджикистана. Текущий президент РТ остановил гражданскую войну, обеспечил доступ к питьевой воде для 1,5 млн человек. По словам Кудряца, при Рахмоне государство вступило в ШОС и ОДКБ, в стране было инициировано строительство Рогунской ГЭС, созданы свободные экономические зоны, был улучшен облик столицы.

Несмотря на перечисленные заслуги, в Таджикистане сохраняется высокий уровень бедности и коррупции, добавил эксперт. Он также заострил внимание на том, что внешний долг государства составляет почти 3 млрд долларов.

Евгений Кудряц отметил, что у Рахмона или его сына (если отец уступит) вряд ли будут серьёзные конкуренты. Главные причины — отсутствие выраженной демократии и нейтрализация реальных оппонентов.