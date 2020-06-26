В Армении уволили председателя Конституционного суда

В Основной закон страны с 26 июня вступают в силу новые поправки, по которым председателя Конституционного суда Грайра Товмасянауволят с должности, однако он останется членом суда, а также деятельность 3 судей КС будет приостановлена. Об этом 26 июня заявил премьер-министр Армении

Глава правительства заявил, что в течение следующих 2 месяцев будут избраны трое новых судей.

До этого 25 июня вечером, Пашинян опубликовал пост в Facebook, в котором написано, что:

– Поправки вступят в силу через несколько часов. Таким образом, с 00:01 председатель Конституционного суда будет смещён с должности и будут прекращены полномочия судей – Феликса Тохяна, Альвины Гюлумяна и Гранта Назаряна, – написал премьер в соцсети.

Также в своей публикации, Пашинян сообщил, что глава парламента Арарат Мирзоян обнародовал конституционные изменения.

Важно отметить, что в поправках отмечено, что судьи, которые занимают эту должности не менее 12 лет, ждёт отставка. Парламентарии решили распространить это правило на всех ранее избранных судей.

Добавим, что 25 июня премьер-министр Армении выступил с речью в национальном парламенте, на котором заявил, что «политические трупы» активизировались и теперь заявляют о притеснениях со стороны властей Армении. Он имел ввиду о недавних распространённых всевозможных фейках о коронавирусе.