В Украине продолжат применять экспериментальные препараты от COVID-19

Украинские власти продолжат применять экспериментальные лекарственные препараты для лечения COVID-19. Лидер страны Владимир Зеленский 25 июня подписал закон о продлении использования данных медикаментов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе президента

Соответствующие изменения были внесены в закон о лечении коронавирусной болезни, который был принят ВР ещё 19 июня. Документ, главным образом, направлен на обеспечение доступа к лекарствам для инфицированных граждан. Согласно законодательству, в стране могут использоваться как зарегистрированные, так и незарегистрированные препараты.

Основным условиям в данном направлении является факт утверждения соответствующих клинических испытаний. Применяемые незарегистрированные медикаменты были одобрены госорганами США, стран ЕС, Соединённого Королевства, Швейцарии, Китая, Израиля, Японии, Канады и Австралии.

Закон, подписанный Зеленским, предусматривает реализацию соответствующей практики вплоть до 1 января следующего года.

Напомним, что, по состоянию на 25 июня, в Украине было зарегистрировано 40 008 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из этого числа выздоровели 17 758 человек.