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Глава МВД Белоруссии назвал уличные акции хорошо организованными операциями

  • 26.06.2020, 14:12,
  • В Мире + Европа
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Глава МВД Белоруссии назвал уличные акции хорошо организованными операциямиМинистр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев определил уличные акции, как хорошо организованные операции, которые управляются через радио и социальные сети, в частности, министр назвал стримы «Радио Свободы» и возможности «Telegram-канала». Об этом он сообщил 25 июня, отвечая на резонные вопросы парламентариев республики, пишет БЕЛТА.

Депутатов интересовал вопрос, какие меры предпринимает МВД в отношении информационного потока в информационных источниках, по поводу неправомерности действий подразделений внутренних органов. Отвечая, министр указал на то, что приходится противостоять целой системе, в том числе информационным нападкам. Ещё, отметил Караев, лица, которые стремятся развязать так называемую уличную революцию, отлично подготовлены и организованы.

Караев отметил, что в радиоэфире отдаются скрытые приказы. Например, на «Радио Свобода» 18 июня в бегущей строке с комментариями были фразы — «смещаемся вправо»,… «смещаемся влево»,… «разрыв цепочки». Те, кто это организовал, действуют вполне осознанно, не в целях пикета, это не прежняя толпа, а длинная цепь, которая управляется с помощью «Радио Свободы» и «Telegram-канала», сказал глава ведомства. Такие массовые мероприятия опасны тем, что затягивают огромное количество непричастных людей, а те, кто причастен, потом легко соскакивают, с отговоркой «мол, шли из магазина», объяснил силовик.

Глава МВД отметил, что также стало модно прикидываться врачами, типа врач лечит, а его схватили. А потом, такие уловки с лихвой используют наши идеологические оппоненты, тиражируя мифы о милицейском произволе. В отношении случая в Гомеле, когда была задержана группа глухонемых граждан, Караев сообщил, что начальник УВД по его просьбе уже извинился перед обществом глухонемых. Он прокомментировал, что не стоило трогать этих людей, даже если они осознанно встали в цепочку. Сотрудникам органов необходимо в десятки раз быть выдержаннее, потому что их обвинить проще простого, подчеркнул глава министерства.

Далее, правоохранитель пояснил, что глобальную сеть планомерно наполняют искажёнными материалами о работе силовых спецподразделений. В этой связи, МВД будет увеличивать группы документирования, в целях показа контраргументов, заявил Караев.





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