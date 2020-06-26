Учёный из Туркменистана презентовал новую разработку

Научная разработка, применения активных минеральных добавок, сотрудников Института химии Академии наук Туркменистана позволила на 20% умножить производство цемента на заводах минпрома и строительного производства страны. Об этом SNG.Today сообщили в информагентстве «Туркменистан — Золотой век».

Разработка принадлежит кандидату химических наук Реджепу Нурбердыеву.

Стоит отметить, что новшенство учёного запатентовано в Госслужбе по интеллектуальной собственности Минэкономики и финансов. В настоящее время Лебапский цементный завод, где проходили испытания минеральных добавок, получил сертификат качества на цемент марки 400-G20-K.

— К смеси клинкера и гипса добавляются измельченные базальтовые порфириты — местное сырье, добываемое на месторождении «Уфра» в Балканском регионе страны. Сырьё позволяет не только увеличить производство строительного материала, но и повысить его качество, а также снизить расходы на сырье, электроэнергию, газ. Сократились вредные выбросы в атмосферу, — рассказал учёный.

Сейчас производственники и учёные Института химии АН Т работают над выпуском цемента марки 500-G20-K.

Добавим, Институт химии АН Т — единственный научно-исследовательский институт химического профиля.