Правительство Молдовы предоставит некоторым инфицированным ковидом лицам по 16 000 леев

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 24 июня возглавил заседание кабинета министров, где были обсуждены несколько важных вопросов. Таким образом, отмечено, что правительство страны приняло решение о выделении 5,6 миллионов леев для предоставления помощи 320 заразившимся коронавирусом лицам, которые были инфицированы при исполнении своих обязанностей. Об этом сообщает

Указанные граждане работают в медицинских и бюджетных учреждениях, которые подчинены министерству здравоохранения и министерству труда и социальной защиты.

До сегодняшнего дня аналогичное единовременное пособие было выплачено другим сотрудникам, количество которых составило 813 человек.

Кабинет министров республики также, одобрил проект, включающий в себя предоставление компенсации членам семьи погибшего медицинского сотрудника в результате борьбы с пандемической инфекцией.

Согласно проекту, основа расчета представляет среднемесячный доход за последний год до смерти, но не менее 50% от размера среднемесячной заработной платы на экономику.

Стоит отметить, что необходимые документы для получения пособия должны быть предоставлены в течение 90 дней со дня смерти родственника.