Правительство Молдовы предоставит некоторым инфицированным ковидом лицам по 16 000 леев

Указанные граждане работают в медицинских и бюджетных учреждениях, которые подчинены министерству здравоохранения и министерству труда и социальной защиты.
До сегодняшнего дня аналогичное единовременное пособие было выплачено другим сотрудникам, количество которых составило 813 человек.
Кабинет министров республики также, одобрил проект, включающий в себя предоставление компенсации членам семьи погибшего медицинского сотрудника в результате борьбы с пандемической инфекцией.
Согласно проекту, основа расчета представляет среднемесячный доход за последний год до смерти, но не менее 50% от размера среднемесячной заработной платы на экономику.
Стоит отметить, что необходимые документы для получения пособия должны быть предоставлены в течение 90 дней со дня смерти родственника.