Туркменистан и Грузия укрепят торгово-экономическое партнёрство

Туркменские власти планируют расширить связи с грузинским правительством в торгово-экономической сфере. Тема была затронута 24 июня в рамках онлайн-встречи председателя СППТ Доврана Худайбердыева и посла Грузии в Туркменистане Мамука Мурджикнели, сообщает пресс-офис СППТ

В начале встречи Худайбердыев вкратце рассказал о результатах предпринимательской деятельности в стране. По словам главы союза промышленников и предпринимателей, местные бизнесмены уже реализовали ряд крупных инвестиционных проектов. Сюда входит производство строительных материалов, сфера животноводства и пищевая промышленность.

Отметив стабильность туркменской экономики, Худайбердыев указал на огромный потенциал для наращивания торгово-экономических отношений. Мурджикнели подчеркнул, что власти Грузии заинтересованы в развитии бизнес-сотрудничества. Посол также заявил о готовности посодействовать реализации данного процесса.

Напомним, что Туркменистан и Грузия являются важными партнёрами в транспортной сфере. Особое место в данном направлении занимает проект «Лазуритовый коридор». Соответствующий маршрут соединяет Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Дипломатические отношения между странами были установлены 16 июля 1992 года.