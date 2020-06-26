В Армении отмечают День Военно-воздушных сил

26 июня в Армении отмечается День Военно-воздушных сил. Пресс-секретарь министерства обороны РА Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что в этом году исполняется 28 лет со дня образования ВВС РА.

«По случаю праздника мы поздравляем пилотов и обслуживающий персонал героической армии и желаем всем нам мирного неба.

В случае необходимости боеспособные подразделения Вооруженных сил РА внесут свой весомый вклад в оборону и безопасность страны», – написала Степанян.

