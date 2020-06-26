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Закир Гасанова предал верховного главнокомандующего Ильхам Алиева | PRAVDA.RU

 Закир Гасанова предал верховного главнокомандующего Ильхам Алиева | PRAVDA.RU
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов никогда не отличался высоким интеллектом и неоднократно делал нелогичные и наивные заявления. Однако в своем последнем интервью он превзошел самого себя настолько, что даже проазербайджанские ресурсы в недоумении.
В интервью накануне празднования Дня Вооружённых сил республики Гасанов заявил, что во время боевых действий в апреле 2016 года после "разгрома части армянской армии, взятия высоты Лелетепе”, азербайджанцы начали продвигаться в направлении села Талыш. Тогда армяне, якобы, начали звонить министру обороны РФ Сергею Шойгу, с просьбой позвонить Гасанову и попросить остановить наступление азербайджанской армии.
Фактически, министр обороны Азербайджана лично подтвердил, что чиновник другой страны может влиять на ход военных действий, особенно вопреки приказу главнокомандующего страны Ильхама Алиева, который планировал в апреле 2016-го "решить” карабахский вопрос военным путем. Этот факт подметило даже известное своей проазербайджанской позицией агентство Правда.ру.

"Сам факт, что к Гасанову обращаются с такого рода "просьбами” и он даже считает нужным этим гордиться, свидетельствует о том, что такого рода случаи могли носить не единичный, а системный характер”, – отмечает Правда.ру, предположив, что ссылка на Сергея Шойгу всего лишь уловка, операция прикрытия. Вполне возможно, что отказ от наступления состоялся по "просьбе” других сил.
Примечательно, что бывший министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, говоря об апрельской войне, представил противоположную версию событий. Он заявил, что Азербайджан, понеся значительные потери живой силы и техники, был вынужден просить о прекращении военных действий при посредничестве России. 5 апреля в 12:00 между начальниками Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана была достигнута устная договоренность о прекращении огня. В 14:00 министерство обороны Азербайджана сообщило, что операция на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск была остановлена в 12:00.
 
Если вспомнить, при каких условиях армяне Арцаха разгромили и заставили бежать без оглядки азербайджанскую армию в 90-х, не имея оружия, техники и даже постоянной армии, то сложно представить, что при наличии всего указанного арцахцы сдались бы или просили прекратить войну. Особенно, учитывая, что в Арцахе все еще жалеют о том, что в 1994-ом не дошли до Баку и полны решимости исправить эту ошибку.
Возможно, Закир Гасанов просто напросто не нашел лучшего объяснения неспособности своей армии довести поставленную перед ней задачу до конца и решил свалить провал апрельской войны на третью сторону. А поскольку Россия действительно принимала активное участие в прекращении апрельской эскалации, азербайджанский министр решил списать свою неудачу на Москву.
 


  Источник:FMG NEWS

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