 Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж





Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выяснила, что должностные лица общины Ариндж Котайкской области, исходя из личной заинтересованности, с намерением использовать организационно-управленческие и административные функции против интересов службы, предоставили 7,5 га сельскохозяйственных угодий с нарушением закона в аренду учредителям, участникам и директору ООО «Нью», где после узаконивания незаконных строений решениями главы общины и без изменения целевого назначения в качестве производственных строений они были отчуждены в пользу вышеупомянутой компании. Об этом говорится в сообщении СНБ.

После этого земельный участок площадью 7,5 га, предоставленный в аренду под производство, недропользование и другое производственное назначение, был признан собственностью компании без предоставления необходимой информации в Государственный комитет кадастра недвижимости Республики 87,7 га земли в Котайкской области было продано главой общины Ариндж на 3,9 миллиарда драмов дешевле ее реальной стоимости. Как сообщает пресс-служба СНБ Армении, глава общины сначала организовал перевод земли общины из категории "промышленность, недропользование и другое производственное назначение" в категорию "сельскохозяйственного назначения".Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выяснила, что должностные лица общины Ариндж Котайкской области, исходя из личной заинтересованности, с намерением использовать организационно-управленческие и административные функции против интересов службы, предоставили 7,5 га сельскохозяйственных угодий с нарушением закона в аренду учредителям, участникам и директору ООО «Нью», где после узаконивания незаконных строений решениями главы общины и без изменения целевого назначения в качестве производственных строений они были отчуждены в пользу вышеупомянутой компании. Об этом говорится в сообщении СНБ.После этого земельный участок площадью 7,5 га, предоставленный в аренду под производство, недропользование и другое производственное назначение, был признан собственностью компании без предоставления необходимой информации в Государственный комитет кадастра недвижимости Республики Армения



Согласно СНБ, после упомянутых нарушений должностные лица той же общины, опять же из личного интереса, с намерениям использовать свои функции против интересов службы, провели процесс отчуждения в пользу компании посредством прямой продажи густо застроенного участка земли площадью 0,8147 га сельскохозяйственного назначения, прилегающего к принадлежащему компании на правах собственности земельному участку площадью 7,5 га, без изменения целевого назначения и без выплаты установленных по закону сумм в ходе узаконивания незаконно построенных компанией строений, с целью содействия их узакониванию, представив как участок, не застроенный зданиями.



Затем, по решению главы общины, целевое назначение земли было изменено с сельскохозяйственного на промышленное, в результате чего 36 млн 539 тыс. 925 драмов не поступили в бюджет общины, а в результате неотчуждения 7,5 га земли путем прямой продажи как земельного участка сельскохозяйственного назначения в бюджет общины не поступили 2 млн 925 тыс. драмов. В результате неотчуждения той же земли – уже как земельного участка промышленного назначения в бюджет общины не поступили 339 млн 300 тыс. драмов, что нанесло существенный ущерб законным интересам общины и государства, что по неосторожности привело к серьезным последствиям.



Возбуждено уголовное дело по статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Армении. 19 июня Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж, а также замдиректору Multi Group.﻿



