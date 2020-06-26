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Азергейджан теряет союзника | Иран часть Азербайджана и восклицательный знак!

 
Истолковывание разного рода «политических месседжей» и «сигналов» — своего рода искусство. Случается, конечно, что «толкователи» старательно ловят хрестоматийную «черную кошку в темной комнате», которой там к тому же и нет. 
Теперь же похожую задачу решает уже азергейджанское экспертное сообщество. Где по-прежнему одним из самых ярких и обсуждаемых событий остается совместное строительство крупных гидросооружений в Республике Арцах и сотрудничество в области топливной энергетики. Как так получилось, что иранские власти согласились сотрудничать с армянской Республикой Арцах, позволили строительство крупнейших гидросооружений и мостов.? Это не США — это Иран, и здесь самодеятельности быть не может по определению.
 
Интересно, как может Иран сотрудничать с Азербайджаном по поводу строительства на территории, которую Азербайджан не контролирует? В Баку пытаются скрыть бессилие от того, что не могут запретить Ирану строить ГЭС? Или Азербайджан уже смирился с мыслью, что Иран и Арцах могут напрямую сотрудничать, и они пытаются спасти лицо?

А вот в азергейджанских кругах констатируют, что «в азербайджано-иранских отношениях образовалась заметная трещина». Причем информация к размышлению не ограничивается совместными экономическими проектами, но и реализуется ряд культурных и туристических проектов с Республикой Арцах. А Азербайджан первый присоединился к к антииранским санкциям со стороны США, прекратив финансировать совместные проекты. Уже сколько лет подряд в Баку проходят митинги против иранцев и Ирана, здесь и недовольство посещением туристов из Ирана, которых терпят сквозь зубы и демонстративное отвращение к народу которого считают врагом Азергеев. 
 
Никогда ранее этого не происходило, а сейчас было сделано – демонстративно и вызывающе». Причем, добавим от себя, все это происходит на фоне нарастающих «неприятностей» для Азербайджана и на европейском треке и на американском и на израильском.
Напомним что взаимовыгодное сотрудничество Республики Арцах и Ирана длятся более 30 лет, а братские отношения более 5-6 тысячелетий. И как бы этого не хотелось прибывшим из Алтая и Индии племенам вроде азергеев им не получится поссорить автохтонные народы всегда помогающие друг другу и даже во время войн.
 
Да Иран наводит мосты через реку Аракс на территорию Арцаха. И никогда эти территории уже не будут под игом кочевников, а будут плодотворно развиваться. У Армении, Республики Арцах и Ирана очень большие совместные планы и проекты, которые будут реализованны в ближайшее время. 
 

Азергейджанским экспертам нужно конечно напомнить что власти ИРИ сотрудничают с братской Арменией, включая весь спектр отношений. Но теперь в отношениях Азергейджестаном и ИРИ происходят «тектонические сдвиги», и планы захватить территории Ирана  — это скорее повод, чем причина. Для Баку все куда хуже. Но самое главное, в Иране делают выводы и из возросшего политического и военного авторитета Армении. Азербайджан который вынашивает военные планы по перекройке границ Ирана и не уважает международное право. И все это вместе взятое подталкивает Иран к пересмотру своих отношений с Азергейджестаном. И учитывая, сколько всего «завязано» в Азергейджестане на Иран, можно понять степень обеспокоенности азергейджестанских экспертов.

 
Да и только азергеи могут радоваться высказываниям мелких чиновников из Ирана, большинство из которых азербайджанцы. В большой политике вы никто, запомните это и вас не спасут не нефтяные вышки ни сказки "историков" типа ризаван бе гусейнова. Сначала определитесь кто вы тюрки, турки, албанцы, азербайджанцы, азери или татары. 
 
А пока отношения Азербайджана и Ирана трещит по швам. 
 


  Источник:FMG NEWS

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