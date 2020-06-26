Руководство Азербайджана расценивает демократические перемены в Армении как угрозу | МИД Армении

Руководство Азербайджана расценивает демократические перемены в Армении как угрозу своей власти. Об этом заявила 26 июня пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе открытия новой воинской части.



По словам пресс-секретаря МИД Армении, уже на протяжении нескольких десятилетий власть в Азербайджане сосредоточена в руках одной семьи.



«В историю она войдет тем, что обеспечила для Азербайджана первые места в глобальных индексах коррупции, «ландроматом», подавлением свобод собственных граждан. И у такой власти, есть все основания для предвзятого отношения к демократическим изменениям в Армении.



Считаем, что династия Алиевых, ищущая легитимность в поощрении вражды между народами и спекулирующая на конфликте, должна демонстрировать не классовую ненависть к властям Армении, которые сформировались в результате демократических процессов, а, как минимум, признать, что азербайджанский народ также заслуживает демократии», - отметила Нагдалян.

В министерстве выразили уверенность, что примирить народы и содействовать миру и стабильности в регионе могут не те, кто унаследовали власть, а те, кто избраны народом и подотчетны ему.



