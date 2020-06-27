В Арцахе армянские войска провели военные учения

Президент Арцаха Араик Арутюнян 26 июня посетил полигон «Тигранакерт» Армии обороны Республики и проследил за этапом учения с боевой стрельбой, а также за показательными занятиями подразделения особого назначения.
Как сообщили в пресс-службе президента Республики, на учениях присутствовали также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян.
Арутюнян в сопровождении министра обороны Арцаха ознакомился также с прицелами, применяемыми в армии, с техническими возможностями средств связи и видеонаблюдения.
Глава Республики отметил, что зафиксированные в ходе учения результаты в очередной раз свидетельствуют о том, что именно армянские ВС являются реальным сдерживающим фактором агрессивного поведения военно-политического руководства противника.
Источник:FMG NEWS
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