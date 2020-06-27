 
  • 13:17 – Во время правления Гейдара Алиева в карабахской войне Азербайджан потерял 5 районов | провалы Гейдара Алиева 
  • 20:42 – Закир Гасанов как как бездарный "полководец" опозорил Азербайджан и спровоцировал дипломатический скандал | СМИ России 
  • 20:47 – Армения начала производство тестов ПЦР для подтверждения Covid-19 
  • 13:17 – Во время правления Гейдара Алиева в карабахской войне Азербайджан потерял 5 районов | провалы Гейдара Алиева 
  • 18:37 – Хотели как лучше: в Twitter публикуют аудиосообщения с записью порно 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

В Арцахе армянские войска провели военные учения

 
Президент Арцаха Араик Арутюнян 26 июня посетил полигон «Тигранакерт» Армии обороны Республики и проследил за этапом учения с боевой стрельбой, а также за показательными занятиями подразделения особого назначения.
Как сообщили в пресс-службе президента Республики, на учениях присутствовали также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян.

Арутюнян в сопровождении министра обороны Арцаха ознакомился также с прицелами, применяемыми в армии, с техническими возможностями средств связи и видеонаблюдения.
Глава Республики отметил, что зафиксированные в ходе учения результаты в очередной раз свидетельствуют о том, что именно армянские ВС являются реальным сдерживающим фактором агрессивного поведения военно-политического руководства противника.


В Арцахе армянские войска провели военные учения




  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 37


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Арцахе прошли батальонные тактические учения | почему бегут азербайджанцы
    » Министр обороны Армении побывал на масштабных военных учениях
    » Давид Тоноян посетил Армию обороны Арцаха
    » Войска ПВО Армении проводят учения с привлечением систем С-300
    » В Арцахе прошли тактические батальонные военные учения с боевой стрельбой
    » В странах Балтии начались военные учения НАТО
    » В Карабахе прошли командно-штабные учения
    » Президент Арцаха ознакомился с ситуацией на передовой
    » В Армии обороны Арцаха стартовали танковые учения
    » Военные учения в Нагорно-Карабахской Республике
    » В Карабахе проходят военные учения
    » Военные учения прошли в Карабахе
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Во время правления Гейдара Алиева в карабахской войне Азербайджан потерял 5 районов | провалы Гейдара Алиева

    • 13:17
    • 31
    • 0

    Азергейджан теряет союзника | Давид Гареджи и не только

    • 11:22
    • 55
    • 0

    В Арцахе армянские войска провели военные учения

    • 09:30
    • 38
    • 0

    Руководство Азербайджана расценивает демократические перемены в Армении как угрозу | МИД Армении

    • 23:44
    • 47
    • 0

    69 эротических совета. Часть 2

    • 22:26
    • 61
    • 0

    Закир Гасанов как как бездарный "полководец" опозорил Азербайджан и спровоцировал дипломатический скандал | СМИ России

    • 20:42
    • 75
    • 0

    Учёный из Туркменистана презентовал новую разработку

    • 18:50
    • 47
    • 0

    Азергейджан теряет союзника | Иран часть Азербайджана и восклицательный знак!

    • 17:31
    • 61
    • 0

    В Украине продолжат применять экспериментальные препараты от COVID-19

    • 16:03
    • 51
    • 0

    Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж

    • 15:48
    • 51
    • 0

    Туркменистан и Грузия укрепят торгово-экономическое партнёрство

    • 15:28
    • 60
    • 0

    Правительство Молдовы предоставит некоторым инфицированным ковидом лицам по 16 000 леев

    • 14:23
    • 53
    • 0

    Глава МВД Белоруссии назвал уличные акции хорошо организованными операциями

    • 14:12
    • 58
    • 0

    Закир Гасанова предал верховного главнокомандующего Ильхам Алиева | PRAVDA.RU

    • 13:58
    • 95
    • 0

    В Армении отмечают День Военно-воздушных сил

    • 13:27
    • 61
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58770
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54489
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48543
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44303
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42001
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38099
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36623
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34505
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32532
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31366
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25193
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23885
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23879
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23332
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21794
    • 0

    Во время правления Гейдара Алиева в карабахской войне Азербайджан потерял 5 районов | провалы Гейдара Алиева

    • 13:17
    • 31
    • 0

    В Арцахе армянские войска провели военные учения

    • 09:30
    • 38
    • 0

    Руководство Азербайджана расценивает демократические перемены в Армении как угрозу | МИД Армении

    • 23:44
    • 47
    • 0

    Закир Гасанов как как бездарный "полководец" опозорил Азербайджан и спровоцировал дипломатический скандал | СМИ России

    • 20:42
    • 75
    • 0

    Азергейджан теряет союзника | Иран часть Азербайджана и восклицательный знак!

    • 17:31
    • 61
    • 0

    Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж

    • 15:48
    • 51
    • 0

    Закир Гасанова предал верховного главнокомандующего Ильхам Алиева | PRAVDA.RU

    • 13:58
    • 95
    • 0

    В Армении отмечают День Военно-воздушных сил

    • 13:27
    • 61
    • 0

    Туркменистан и Грузия укрепят торгово-экономическое партнёрство

    • 15:28
    • 60
    • 0

    Правительство Молдовы предоставит некоторым инфицированным ковидом лицам по 16 000 леев

    • 14:23
    • 53
    • 0

    Учёный из Туркменистана презентовал новую разработку

    • 18:50
    • 47
    • 0

    Никол Пашинян принял представителя ВОЗ

    • 12:00
    • 36
    • 0

    Глава МВД Белоруссии назвал уличные акции хорошо организованными операциями

    • 14:12
    • 58
    • 0

    В Украине продолжат применять экспериментальные препараты от COVID-19

    • 16:03
    • 51
    • 0

    В Армении уволили председателя Конституционного суда

    • 12:55
    • 53
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА