В Арцахе армянские войска провели военные учения

Президент Арцаха Араик Арутюнян 26 июня посетил полигон «Тигранакерт» Армии обороны Республики и проследил за этапом учения с боевой стрельбой, а также за показательными занятиями подразделения особого назначения.

Как сообщили в пресс-службе президента Республики, на учениях присутствовали также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян.



Арутюнян в сопровождении министра обороны Арцаха ознакомился также с прицелами, применяемыми в армии, с техническими возможностями средств связи и видеонаблюдения.

Глава Республики отметил, что зафиксированные в ходе учения результаты в очередной раз свидетельствуют о том, что именно армянские ВС являются реальным сдерживающим фактором агрессивного поведения военно-политического руководства противника.













