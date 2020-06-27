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Во время правления Гейдара Алиева в карабахской войне Азербайджан потерял 5 районов | провалы Гейдара Алиева

Ильхам Алиев продолжает сваливать провалы своего отца Гейдара Алиев
 
Лидеры оппозиционных партий Азербайджана ответили на ложь Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает сваливать провалы своего отца Гейдара Алиева на его, а теперь и своих оппонентов.
Выступая перед военными, Алиев обвинил правительство президента Абульфаза Эльчибея в том, что азербайджанские земли были "оккупированы” из-за борьбы Народного фронта за власть, а позже – в связи с ошибками правительства Эльчибея. Он также назвал тогдашних спикера парламента (Иса Гамбар) и госсекретаря (Али Керимли) дезертирами.
Президент утверждает, что Азербайджан встал на путь развития только при Гейдаре Алиева, а он продолжает его политику.

В свою очередь лидеры оппозиционных партий Народный фронт Азербайджана и Мусават дали адекватный ответ диктатору. Они напомнили, что именно Алиев безуспешно управляет страной.

Лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы заявляет, что за 17 лет на посту верховного главнокомандующего Алиев ничего не сделал для освобождения "оккупированных” территорий, а своими обвинениями он пытается покрывать собственные неудачи периодическими нападками на правительства Азербайджанской народной республики и Эльчибея.
 
«За месяц до оккупации Шуши мы остановили митинги. А сторонники Муталибова и Гейдара Алиева ежедневно проводили акции. Одни требовали возвращения Муталибова к власти, другие – отмены возрастного ценза для участия на президентских выборах… Если просмотреть прессу того времени, то станет ясно кто говорит правду…»», – отметил Гаджилы азербайджанской службе «Голоса Америки», напомнив, что самого Ильхама вообще не было в стране.

Зампред ПНФА Сеймур Хази в свою очередь отметил, что после июньского переворота 1993 года, в результате которого к власти пришел Гейдар Алиев Азербайджан потерял пять районов.
 
«Что касается обвинения в дезертирстве и трусости, то на это лучше всего отвечает отношение народа. В то время, когда наши люди борются с коронавирусом, мы не хотим идти на неуместную полемику», – сказал Хази.


  Источник:FMG NEWS

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