Лукашенко высказался против приватизации «Беларуськалия»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 26 июня, в рамках посещения Минской области, побывал на белорусско-китайском предприятии «Белкалий-Мигао», построенного на базе «Беларуськалия». В общении с трудовым коллективом объекта, президент заявил, что никогда не пойдёт на приватизацию «Беларуськалия». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента республики

Резюмируя свой отказ от одобрения приватизации, глава государства пояснил, что не может идти на «демонтаж» социальных устоев в стране.

— Нет необходимости продавать его, промышленный гигант работает эффективно, так как требует страна, не факт что приватизация сделает его лучше. Я боюсь потерь относительно рабочих мест. Раньше мы уже сталкивались с этим, приходил инвестор, которому не нужны 20 тысяч рабочих, детские сады и другие социальные льготы, это не профильные активы, нам такая приватизация не нужна, — сказал президент.

Белорусский лидер отметил, что богатства, которыми природа одарила Беларусь — это достояние всего народа. Недра мы никогда не будем приватизировать, ни нефтянку, ни газ, ни калий, ни соль, щебень и тому подобное, как бы не приходилось тяжко, будем идти медленно, карабкаться и по возможности сохранять места работы, подчеркнул Лукашенко.